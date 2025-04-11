Американские компании перенесут заводы из Китая вслед за Apple

Опыт предыдущих торговых войн Вашингтона показал, что от такой политики выигрывает в первую очередь Мексика — туда уходит много производств, потому что там и рабочая сила дешевле американской, и расположение страны позволяет быстро что-то собрать и продать в Штаты. Кроме того, Мексика входит в USMCA — своего рода таможенный союз североамериканских стран, в рамках которого часть торговли ведется беспошлинно. То есть, сами США получают далеко не все заводы.