«В Узбекистане отбирали специалистов, которых здесь нет»: в Приморье налаживают отношения с иностранной рабочей силой

«Работодатели отбирали себе специалистов, которых здесь нет или остро не хватает, в том числе для работы на сельскохозяйственных и строительных производствах. Отбор проводился вместе с нашими специалистами», — сообщила она в интервью «РБК Приморье».
Власти выступают за прозрачные правовые отношения с трудовыми мигрантами. Щербина подчеркнула, что отобранные кандидаты должны строго соответствовать требованиям российского законодательства для легального оформления в качестве иностранной рабочей силы с полной уплатой налогов.
«Готовы со всеми мигрантами сотрудничать, создавать условия для трудовой деятельности в обмен на то, что они будут работать на наших производствах», — сказала председатель правительства.
Миграционный вопрос остается актуальным в Приморском крае. Недавно было создано агентство миграционной политики в связи с большим количеством нелегальных мигрантов. Вопрос решается во взаимодействии с силовыми структурами, регулярно проводятся рейды по выявлению нелегально занятых иностранных работников. Щербина отметила, что выявленных нарушителей депортируют, благодаря чему их количество постепенно сокращается. К лицам, совершающим правонарушения, применяются строгие меры.
Напомним, на данный момент в регионе открыто свыше 40 тысяч вакансий, причем более 70% из них — это рабочие специальности. Наибольший спрос на зарубежных работников отмечается в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве, транспортной сфере.