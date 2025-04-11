В Перми расселили еще два аварийных многоквартирных дома в Дзержинском и Индустриальном районах. Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, сообщили в пресс-службе мэрии.
В доме № 10 по улице Лепешинской располагалось 24 квартиры. В них проживали 40 человек. Общая площадь жилых помещений составляла 480,6 квадратных метров. В аварийном здании на улице Снайперов, 6 было 16 квартир общей площадью 503,1 квадратных метров. Всего здесь проживали 22 человека.
Напомним, расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках региональных и муниципальных программ. Также с этого года продолжится расселение по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Жилье и городская среда».