Цены на электроэнергию вырастут в Новосибирске: когда, насколько, почему

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, которые вырастут из-за увеличения стоимости газа на 20% и угля на 12%, согласно данным прогноза социально-экономического развития России. Население будет оплачивать электроэнергию по фиксированным тарифам, установленным государством.
Для бизнеса рост цен может оказаться более существенным из-за рыночного ценообразования, поскольку юридические лица оплачивают электроэнергию по нерегулируемым ценам, которые состоят из рыночных цен производителей электроэнергии и регулируемого государством тарифа на передачу электроэнергии.
«Цена на электроэнергию более чем на 90% состоит из затрат на топливо (газ, уголь) для выработки электроэнергии и содержания оборудования электростанций и электросетей. Общий рост цен в экономике и рост цен на топливо и необходимые материалы приводит к увеличению затрат на выработку электроэнергии и, соответственно, конечных цен на электроэнергию для потребителей», — пояснили в АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос редакции Om1.ru Новосибирск.
Тарифы на электричество будут проиндексированы в зависимости от объёмов потребления. Для пользователей, расходующих до 3 900 кВт/ч в месяц, цена составит 4,12 рубля за кВт/ч, что на 12,6% выше предыдущего показателя. Для тех, кто потребляет от 3 900 до 6 000 кВт/ч, стоимость составит 6,18 рубля, свыше 6 000 кВт/ч — 7,36 рубля.
Ежегодная индексация тарифов проводится в соответствии с законодательством, но в этом году она совпала с рекордным подорожанием энергоносителей. Точные цифры новых тарифов можно уточнить на официальном сайте регионального департамента по тарифам.