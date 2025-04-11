Цены на электроэнергию вырастут в Новосибирске: когда, насколько, почему

«Цена на электроэнергию более чем на 90% состоит из затрат на топливо (газ, уголь) для выработки электроэнергии и содержания оборудования электростанций и электросетей. Общий рост цен в экономике и рост цен на топливо и необходимые материалы приводит к увеличению затрат на выработку электроэнергии и, соответственно, конечных цен на электроэнергию для потребителей», — пояснили в АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос редакции Om1.ru Новосибирск.