Названо, на сколько отступают в цене арендаторы жилья в Челябинске

На этот раз вопрос изучили специалисты сервиса «Яндекс. Аренда». По их выкладкам в Челябинске в течение месяца долгосрочная аренда жилья подешевела на 6,4% до 26 тысяч рублей. Если же смотреть на динамику за квартал, то арендные ставки в Челябинске ушли вниз на 11%.
Это четвертый результат среди городов-миллионников. Динамичнее цены на аренду падали только в Волгограде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В соседнем Екатеринбурге за квартал цена аренды опустилась только на 6,4%, что поместило этот уральский мегаполис на 9 место рейтинга.