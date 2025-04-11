План по жилищному строительству в Иркутской области за 2024 год перевыполнен

Актуальным вопросом, по мнению главы региона, является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья согласно требованиям нацпроекта «Жилье и городская среда». Одно из ключевых направлений стройотрасли остается возведение жилья. За прошедший год в регионе было введено 1 605,2 тысячи кв. метров жилой площади, что составило 107,7% от показателя 2023 года. Показатели плана перевыполнены. Остается важным сохранять и наращивать темпы строительства.