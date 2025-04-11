План по жилищному строительству в Иркутской области за 2024 год перевыполнен

На встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным 10 апреля обсуждались итоги жилищного строительства в регионе в минувшем году. Губернатор сообщил, что за 2024 год в Приангарье зафиксирован рекордный ввод жилья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Актуальным вопросом, по мнению главы региона, является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья согласно требованиям нацпроекта «Жилье и городская среда». Одно из ключевых направлений стройотрасли остается возведение жилья. За прошедший год в регионе было введено 1 605,2 тысячи кв. метров жилой площади, что составило 107,7% от показателя 2023 года. Показатели плана перевыполнены. Остается важным сохранять и наращивать темпы строительства.
Кроме этого, Кобзев в Москве на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина доложил о результатах мониторинга жилищного строительства в Приангарье. По словам Кобзева, застройщиками принимаются все меры к завершению строительства объектов, рисков появления обманутых дольщиков нет.
Напомним, за 2024 год по Иркутской области увеличено количество переданных построенных объектов социально-культурного и амбулаторно-поликлинического назначения. Новые строения появляются в городах и сельской местности.