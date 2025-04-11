Переплату за свет можно вернуть: россиянам рассказали о введении сезонного коэффициента

С 2025 года в России ввели сезонный коэффициент в размере 1,8, распространяющийся на отопительный период. Такое решение приняли для сохранения средств жителей. Теперь переплату за свет в период с января по март можно вернуть. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, пишет «Прайм».
Переплату могут вернуть в том случае, если квартира не подключена к газовому отоплению. Воздух должен согреваться с помощью электроприборов. Многие граждане, по словам финансиста, в конце зимы и в весенний период получили приличные платежки.
«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — уточнила Ольга Леонова.
Самое главное — следить за задолженностью по платежам за ЖКХ. С 18 марта пеня за просрочку начисляется в размере 9,5 процента.