Переплату за свет можно вернуть: россиянам рассказали о введении сезонного коэффициента

С 2025 года в России ввели сезонный коэффициент в размере 1,8, распространяющийся на отопительный период. Такое решение приняли для сохранения средств жителей. Теперь переплату за свет в период с января по март можно вернуть. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, пишет «Прайм».