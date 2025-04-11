Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переплату за свет можно вернуть: россиянам рассказали о введении сезонного коэффициента

Доцент Леонова: тем, у кого дома электроотопление, делают перерасчет за свет.

Источник: Комсомольская правда

С 2025 года в России ввели сезонный коэффициент в размере 1,8, распространяющийся на отопительный период. Такое решение приняли для сохранения средств жителей. Теперь переплату за свет в период с января по март можно вернуть. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, пишет «Прайм».

Переплату могут вернуть в том случае, если квартира не подключена к газовому отоплению. Воздух должен согреваться с помощью электроприборов. Многие граждане, по словам финансиста, в конце зимы и в весенний период получили приличные платежки.

«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — уточнила Ольга Леонова.

Самое главное — следить за задолженностью по платежам за ЖКХ. С 18 марта пеня за просрочку начисляется в размере 9,5 процента.