Полеты на отечественном лайнере МС-21 сделали более безопасными

Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал об увеличении безопасности отечественного лайнера МС-21. По его словам, этого удалось достичь за счет более 10 ограничений параметров движения воздушного судна, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, пишет ИА IrkutskMedia.
Как отмечает Кирилл Сыпало, большое влияние на управляемость лайнера и эргономику кабины оказало внедрение боковых ручек управления. По его словам, в настоящее время проходят исследования, которые позволят улучшить управляемость самолета при различных режимах полета, в том числе при посадке с боковым ветром, сообщает РИА «Новости».
Добавим, что в настоящее время реализация проекта МС-21 находится на завершающем этапе. Самолет проходит сертифицированные испытания. Сергей Чемезов также сообщил, что МС-21 имеет много технических новаций, в том числе крыло из композитов. У лайнера выше уровень комфорта. Сертификационные полеты полностью импортозамещенного МС-21 с отечественными двигателями ожидаются летом: в конце июня — начале июня.