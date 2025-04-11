Полеты на отечественном лайнере МС-21 сделали более безопасными

Как отмечает Кирилл Сыпало, большое влияние на управляемость лайнера и эргономику кабины оказало внедрение боковых ручек управления. По его словам, в настоящее время проходят исследования, которые позволят улучшить управляемость самолета при различных режимах полета, в том числе при посадке с боковым ветром, сообщает РИА «Новости».