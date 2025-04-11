В РФ резко сократилось производство спирта

За первые три месяца 2025 года в России зафиксировано снижение выпуска этилового спирта на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
«На фоне изменения ставки акциза и минимальных цен участники рынка в конце 2024 года сделали большие товарные запасы, которые реализовывались в первом квартале 2025 года», — сказали в РАТК.
По их данным, в первом квартале 2025 года производство алкогольной продукции в России сократилось на 26,6%, составив 32,56 млн дал. Наибольшее падение выпуска зафиксировано по водке (-22,7%, до 12,8 млн дал) и коньяку (-25%, до 1,44 млн дал).
Уточняется, что с начала 2025 года вступили в силу повышения акцизов и минимальных цен: ставка на этиловый спирт поднялась на 15% (до 740 ₽/литр), а МРЦ на водку выросла на 16,7% (до 349 ₽ за 0,5-литровую бутылку). Подобные меры могли повлиять на снижение производства.
Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов выступил с предложением ввести в России самозапрет на покупку алкогольной продукции по аналогии с самозапретом на банковские кредиты.