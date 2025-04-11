В РФ резко сократилось производство спирта

Уточняется, что с начала 2025 года вступили в силу повышения акцизов и минимальных цен: ставка на этиловый спирт поднялась на 15% (до 740 ₽/литр), а МРЦ на водку выросла на 16,7% (до 349 ₽ за 0,5-литровую бутылку). Подобные меры могли повлиять на снижение производства.