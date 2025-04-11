Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС готовится открыть свободную торговлю с Ираном

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсудили с представителями государственных органов, деловых ассоциаций и бизнеса вопросы доступа сельхозпродукции из стран ЕАЭС на иранский рынок.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

Преференции, предусмотренные документом, отметили в комиссии, покрывает 67% сельскохозяйственной товарной номенклатуры, на долю которой приходится 98% сельскохозэкспорта ЕАЭС в Иран.

Либерализация торгового режима позволит существенно снизить уровень тарифной защиты иранской стороны: средняя ставка РНБ Ирана по всей сельскохозяйственной товарной номенклатуре упадет с 30% до 14%

говорится в сообщении ЕЭК

По словам директора департамента торговой политики ЕЭК Владимира Серпикова, документ «создает уникальные тарифные условия доступа для бизнеса ЕАЭС на иранский рынок».

Одновременно в соглашении усовершенствована часть, касающаяся применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, напомнил директор департамента Владимир Синкевич.

В ЕАЭС сформирована нормативно-правовая база в сфере санитарных мер, которая устанавливает требования к безопасности… При соблюдении права ЕАЭС продукция третьих стран, в том числе Ирана поступает на рынок государств-членов ЕАЭС.

проинформировал Синкевич

Вопросы доступа сельскохозяйственной продукции, включая применение санитарных и фитосанитарных мер, предлагается обсудить с иранской стороной в ходе первого заседания Совместного комитета по реализации Соглашения, запланированного на вторую половину 2025 года.