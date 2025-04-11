ЕАЭС готовится открыть свободную торговлю с Ираном

Преференции, предусмотренные документом, отметили в комиссии, покрывает 67% сельскохозяйственной товарной номенклатуры, на долю которой приходится 98% сельскохозэкспорта ЕАЭС в Иран.
Либерализация торгового режима позволит существенно снизить уровень тарифной защиты иранской стороны: средняя ставка РНБ Ирана по всей сельскохозяйственной товарной номенклатуре упадет с 30% до 14%
По словам директора департамента торговой политики ЕЭК Владимира Серпикова, документ «создает уникальные тарифные условия доступа для бизнеса ЕАЭС на иранский рынок».
Одновременно в соглашении усовершенствована часть, касающаяся применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, напомнил директор департамента Владимир Синкевич.
В ЕАЭС сформирована нормативно-правовая база в сфере санитарных мер, которая устанавливает требования к безопасности… При соблюдении права ЕАЭС продукция третьих стран, в том числе Ирана поступает на рынок государств-членов ЕАЭС.
Вопросы доступа сельскохозяйственной продукции, включая применение санитарных и фитосанитарных мер, предлагается обсудить с иранской стороной в ходе первого заседания Совместного комитета по реализации Соглашения, запланированного на вторую половину 2025 года.