На Камчатке из «Светофора» изъяли 1,7 тонн опасной продукции

«Службой проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции», — передает сообщение ведомства ТАСС. Там добавили, что проверки, проведенные Россельхознадзором в четырех торговых точках, выявили отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.