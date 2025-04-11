Курсы валют на 11 апреля, цены на нефть и металлы

10 апреля цены на нефть продолжали снижаться и растеряли значительную часть роста, достигнутого накануне на новостях о приостановке действия взаимных пошлин США. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:09 аст подешевели на 2,36 доллара (3,6%) — до 63,1 доллара за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 2,63 доллара (4,22%) — до 59,72 доллара за баррель. В среду обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.