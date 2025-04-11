Курсы валют на 11 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с 74,22 до 67,87 доллара за баррель (на 6 долларов за баррель), следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 понижен с 68,47 до 61,48 доллара за баррель (на 7 долларов за баррель). EIA предполагает, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти, «раньше, чем ожидалось», в основном из-за наращивания добычи ОПЕК+ и снижения прогноза по спросу на нефть, передает Интерфакс. Впрочем, EIA отмечает, что прогнозы подвержены неопределенности из-за новых торговых политик, что влияет на оценки спроса на нефть, в основном в Азии, которая тем не менее, останется основным драйвером роста.
10 апреля цены на нефть продолжали снижаться и растеряли значительную часть роста, достигнутого накануне на новостях о приостановке действия взаимных пошлин США. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:09 аст подешевели на 2,36 доллара (3,6%) — до 63,1 доллара за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 2,63 доллара (4,22%) — до 59,72 доллара за баррель. В среду обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.
Металлы
Стоимость золота усилила рост почти до 3% в четверг после публикации статистики о потребительских ценах в США. К 23:38 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 109,85 доллара, или на 3,57%, до 3 189,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,07% до 31,04 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:43 аст bitcoin торговался по 79 586,80 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 3,72%, а ее капитализация составила 1,6 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 517,58 долларов, понизившись в цене на 7,78%. Капитализация этой криптовалюты составила 183,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,53 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 апреля.
1 австралийский доллар 318,38 тенге.
1 азербайджанский манат 303,94 тенге.
10 армянский драм 13,30 тенге.
1 белорусский рубль 157,74 тенге.
1 бразильский реал 88,49 тенге.
10 венгерских форинтов 14,06 тенге.
1 гонконгский доллар 66,39 тенге.
1 грузинский лари 189,06 тенге.
1 датская крона 76,45 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,27 тенге.
1 доллар США 515,18 тенге.
1 евро 570,66 тенге.
1 индийская рупия 5,98 тенге.
1000 иранский риал 12,30 тенге.
1 канадский доллар 366,70 тенге.
1 китайский юань 70,29 тенге.
1 кувейтский динар 1 676,36 тенге.
1 кыргызский сом 5,92 тенге.
1 малазийский ринггит 115,36 тенге.
1 мексиканский песо 25,34 тенге.
1 молдавский лей 29,19 тенге.
1 норвежская крона 47,66 тенге.
1 польский злотый 134,11 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,26 тенге.
1 российский рубль 6,06 тенге.
1 СДР 688,19 тенге.
1 сингапурский доллар 385,70 тенге.
1 таджикский сомони 47,61 тенге.
1 тайский бат 15,11 тенге.
1 турецкая лира 13,58 тенге.
100 узбекских сумов 3,97 тенге.
1 украинская гривна 12,44 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 665,36 тенге.
1 чешская крона 22,75 тенге.
1 шведская крона 51,78 тенге.
1 швейцарский франк 612,58 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,54 тенге.
100 южнокорейских вон 35,40 тенге.