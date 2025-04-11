Что будет, если западные бренды авто вернутся в Россию

Если зарубежные автопроизводители решат вернуться в Россию, цены на китайские машины упадут на 25%. Об этом заявил главный редактор журнала «Автозапчасти и цены» Максим Черкашин в разговоре с AIF.RU.
Он подчеркнул, что сейчас на складах российских автодилеров скопилось около 500 тыс. непроданных китайских автомобилей, выпущенных в 2023—2024 годах.
«Продажи идут плохо, а если на рынок хлынут долгожданные европейские, корейские и японские автомобили, “китайцы” потеряют в цене около 25%», — рассказал эксперт.
По его мнению, многие дилеры просто поменяют вывеску и начнут продавать автомобили марок Kia или Hyundai.
Эксперт также объяснил известное недоверие россиян к китайским автомобилям. Черкашин считает, что «китайцев» любят меньше, чем «корейцев» из-за низкого качества. При этом эксперт подчеркнул, что чересчур долгое ожидание запчастей не играет на руку китайским производителям авто.
Ранее KP.RU писал, что в России закрылись более 210 салонов с китайскими авто с начала 2025 года.