Что будет, если западные бренды авто вернутся в Россию

Эксперт также объяснил известное недоверие россиян к китайским автомобилям. Черкашин считает, что «китайцев» любят меньше, чем «корейцев» из-за низкого качества. При этом эксперт подчеркнул, что чересчур долгое ожидание запчастей не играет на руку китайским производителям авто.