Пени по долгам за ЖКУ в Татарстане: как рассчитать и от чего зависят

В марте 2022 года в России вступил в силу закон, в соответствии с требования которого пени начислялись по значению ключевой ставки Центрального банка РФ по состоянию на февраль того же года (9,5%). С 1 января этого года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка — 21%.