Пени по долгам за ЖКУ в Татарстане: как рассчитать и от чего зависят

Правила начисления пеней.
В марте 2022 года в России вступил в силу закон, в соответствии с требования которого пени начислялись по значению ключевой ставки Центрального банка РФ по состоянию на февраль того же года (9,5%). С 1 января этого года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка — 21%.
Но 18 марта кабмином было принято решение продлить использование ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года.
Как рассчитываются пени.
Пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Если долг за ЖКУ оплатить в срок от 31 до 90 дней, то пени будут составлять 1/300 часть ключевой ставки. Если же житель Татарстана не будет оплачивать задолженность дольше этого срока, то, начиная с 91-го дня, размер пени будет равен уже 1/130 части.
Рассчитать пени при просрочке от 31-го до 90 дней можно по формуле: 0,095/300*сумма платежки*количество дней просрочки. Например, человек платит за ЖКУ 5 тысяч рублей. Соответственно, рассчитываем размер пени за один день в период до 90 дней просрочки: 0,095/300*5000=1,58 рубля.
Далее следует умножить полученное значение на количество дней просрочки. Если человек оплатил позже допустимого срока на 10 дней, то ему придется заплатить пени в размере 15,8 рубля.
Соответственно, если просрочка платежа составляет 91 день и более, то размер пени рассчитывается по формуле: 0,095/130*сумма платежки*количество дней просрочки.