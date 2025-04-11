Башкирия возглавила список регионов по числу выданных сельских ипотек

По данным ведомства, с января 2020 года по заявлениям жителей Росреестром по РБ зарегистрировано 5833 сделки с использованием сельской ипотеки. Таким образом, республика возглавила топ регионов страны, где данная программа имела наибольший спрос. Также в пятерку лидеров вошли Удмуртская Республика, Омская область, Республика Татарстан и Ставропольский край.
— «Сельская ипотека» продолжает пользоваться спросом у жителей республики. В основном по данной госпрограмме приобретается недвижимость на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком. Строящееся жилье по «сельской ипотеке» приобретается значительно реже. Наше ведомство уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки по госпрограммам, такие сделки рассматриваются в сокращенные сроки. Кроме того, мы оказываем всестороннюю консультационную поддержку заявителям, — рассказал руководитель управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.
Он также добавил, что основными заемщиками по данной госпрограмме были и остаются жители городов, которые покупают недвижимость в пригородах. Заемщиков привлекает низкая процентная ставка, а также то, что общая стоимость жилья в пригороде ниже. По данным Росреестра Башкортостана, наиболее часто с использованием сельской ипотеки приобретается жилье в Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Архангельском и Чишминском районах.