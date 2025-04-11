Башкирия возглавила список регионов по числу выданных сельских ипотек

Он также добавил, что основными заемщиками по данной госпрограмме были и остаются жители городов, которые покупают недвижимость в пригородах. Заемщиков привлекает низкая процентная ставка, а также то, что общая стоимость жилья в пригороде ниже. По данным Росреестра Башкортостана, наиболее часто с использованием сельской ипотеки приобретается жилье в Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Архангельском и Чишминском районах.