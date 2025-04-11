Арендное жилье в Казахстане за год подорожало почти на 12 процентов

По сравнению с февралем 2025 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,7% (на 848 сделок). Всего в марте 2025 года по квартирам совершено 21 842 сделки — это 78,7% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,3%), Алматы (21%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в марте 2025 года по ним было оформлено 8 211 сделок.