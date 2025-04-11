Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР

Астана. 11 апреля. КазТАГ — В Казахстане в рамках сотрудничества с Исламским банком развития и Программой развития ООН построят четыре новых и реконструируют четыре действующих водохранилищ, а также капитально отремонтируют и реконструируют 115 каналов, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.