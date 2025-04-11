Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР

«В рамках II Заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы Регионального представительства Исламского Банка в Казахстане Али Ханом и Постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта “Развитие климатически устойчивых водных ресурсов”. Проектом предусмотрено строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115 каналов», — говорится в сообщении.
В числе прочего планируется проект по подпитке Астанинского водохранилища.
Работы охватят Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую области, область Жетысу и город Астану.
Кроме того, Исламский банк развития выделит грант Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства для изучения водных и речных бассейнов страны. Также планируется внедрение систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия «Казводхоз».
Сейчас идет разработка необходимых документов и их согласование с государственными органами.