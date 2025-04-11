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Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР

Астана. 11 апреля. КазТАГ — В Казахстане в рамках сотрудничества с Исламским банком развития и Программой развития ООН построят четыре новых и реконструируют четыре действующих водохранилищ, а также капитально отремонтируют и реконструируют 115 каналов, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: КазТАГ

«В рамках II Заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы Регионального представительства Исламского Банка в Казахстане Али Ханом и Постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта “Развитие климатически устойчивых водных ресурсов”. Проектом предусмотрено строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115 каналов», — говорится в сообщении.

В числе прочего планируется проект по подпитке Астанинского водохранилища.

Работы охватят Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую области, область Жетысу и город Астану.

Кроме того, Исламский банк развития выделит грант Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства для изучения водных и речных бассейнов страны. Также планируется внедрение систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия «Казводхоз».

Сейчас идет разработка необходимых документов и их согласование с государственными органами.