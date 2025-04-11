В Хабаровском крае будут выдавать разрешения на строительство за пять дней

Минстрой Хабаровского края активно работает над улучшением инвестиционного климата в регионе. Показатели эффективности процедур выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию оцениваются в рамках Нацрейтинга. По итогам 2024 года отмечено улучшение: среднее время процедур сократилось, уменьшилось количество процедур, выросла оценка деятельности власти.