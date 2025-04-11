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В Хабаровском крае будут выдавать разрешения на строительство за пять дней

В Хабаровском крае оптимизировали процесс получения разрешений на строительство.

Источник: Reuters

Теперь процедура занимает всего 5 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно данным краевого Минстроя, весь процесс — от запроса градостроительного плана до получения разрешения — занимает 16 рабочих дней. При этом подготовка градостроительного плана — 11 дней, а выдача разрешения на строительство — 5 дней.

Средний срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 3 рабочих дня. В 2024 году не зафиксировано ни одного случая нарушения установленных сроков.

Минстрой Хабаровского края активно работает над улучшением инвестиционного климата в регионе. Показатели эффективности процедур выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию оцениваются в рамках Нацрейтинга. По итогам 2024 года отмечено улучшение: среднее время процедур сократилось, уменьшилось количество процедур, выросла оценка деятельности власти.