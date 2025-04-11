Крым без рыбы не останется — как на полуострове поддерживают отрасль

«Да, мы в первую очередь обеспечиваем жителей полуострова и заводы, которые ведут промышленную переработку нашей продукции. Но Крым, как говорится, все это не проглотит. Поэтому везем на материк в Краснодарский край и значительно дальше. И до Питера доходим», — рассказал эксперт.