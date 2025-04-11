Крым без рыбы не останется — как на полуострове поддерживают отрасль

«В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили», — заявил Сивочуб.
В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство.
«Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом — 80 миллионов рублей» — уточнил Сивочуб.
Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.
«Давно такого не было. Уже в приличных таких количествах начала попадаться черноморская килька в уловах. Сейчас в течение дня можно добыть и хамсу, и кильку», — заявил Сивочуб.
На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.
«Да, мы в первую очередь обеспечиваем жителей полуострова и заводы, которые ведут промышленную переработку нашей продукции. Но Крым, как говорится, все это не проглотит. Поэтому везем на материк в Краснодарский край и значительно дальше. И до Питера доходим», — рассказал эксперт.
Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб.
В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.