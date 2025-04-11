Бизнес под откос: истории краха империй новосибирских предпринимателей

Конкуренция и финансовые сложности привели к краху. В 2018 году компания оказалась в долговой яме. В июне 2020-го арбитражный суд признал Николая Скороходова банкротом. Основными его кредиторами стали Сбербанк (6,8 млрд рублей), Россельхозбанк (3,4 млрд) и Альфа-Банк (2,3 млрд). Скороходов поручался по кредитам своей компании, которая сама была признана несостоятельной ещё в 2019 году.