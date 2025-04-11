Бизнес под откос: истории краха империй новосибирских предпринимателей

Когда-то они возглавляли рейтинги самых влиятельных предпринимателей региона и управляли многомиллиардными бизнесами. Сегодня — банкроты, фигуранты уголовных дел и люди, потерявшие всё. Om1.ru Новосибирск изучил истории новосибирских бизнесменов, чьи карьеры стали иллюстрацией к выражению «от богатства до разорения».
Империя «Холидей»: крах Николая Скороходова.
В начале 2000-х торговая сеть «Холидей» была символом стремительного роста регионального ретейла. Её основатель Николай Скороходов тогда ещё не знал, что спустя два десятилетия окажется банкротом с многомиллиардными долгами. Первый магазин сети открылся в Новосибирске, но быстрое расширение охватило и соседние регионы — Томскую, Омскую, Кемеровскую и Тюменскую области.
К 2015 году под брендом «Холидей» работало более 300 торговых точек, а сам Скороходов занял место в российском списке Forbes. В 2016-м «Холидей классик» вошёл в рейтинг крупнейших частных компаний России с выручкой почти 62 миллиарда рублей. Однако вскоре федеральные игроки начали активно осваивать сибирский рынок — в том числе X5 Retail Group, которая стала совладельцем сети.
Конкуренция и финансовые сложности привели к краху. В 2018 году компания оказалась в долговой яме. В июне 2020-го арбитражный суд признал Николая Скороходова банкротом. Основными его кредиторами стали Сбербанк (6,8 млрд рублей), Россельхозбанк (3,4 млрд) и Альфа-Банк (2,3 млрд). Скороходов поручался по кредитам своей компании, которая сама была признана несостоятельной ещё в 2019 году.
Франшиза, долги и судимость: путь братьев Насоленко.
Евгений и Виталий Насоленко начали бизнес с продуктовой сети «Столичный», а затем развили франшизу «Пятёрочка», открыв более 150 магазинов в Новосибирской области и на Алтае. После того, как X5 Retail Group отозвала лицензию, предприниматели продолжили бизнес под собственными брендами: «Лидер Экономии», «Правильное пиво», «Супермаркет Плюс». Они даже работали в премиальном сегменте, запустив супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка».
Однако со временем бизнес пошёл на спад. Магазины закрывались один за другим, а оставшиеся точки «Бахетле» и «Добрянка» уже не принадлежали Насоленко. В 2021 году суд признал братьев банкротами по иску коллекторского агентства, заявившего долг каждого в размере 229 миллионов рублей.
В 2023 году Евгений Насоленко получил условный срок за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма превышала 173 миллиона рублей. Суд признал его вину доказанной, назначив три года условно с таким же испытательным сроком.
Полмиллиарда долгов и конец империи АСК: история Марка Каплуна.
Компания «АС-Система Комплекс» под руководством Марка Каплуна начинала с производства электроприводов, а затем переключилась на импорт и розницу товаров народного потребления. В 2000-х АСК стала заметным игроком на рынке детского питания, развивая бренд Nati и открывая десятки магазинов по Сибири.
Однако в 2017 году компанию признали банкротом. Причиной стал долг перед банком «Открытие» на сумму более 300 миллионов рублей. Позднее к списку кредиторов добавились ФНС, «Мир детства» и другие структуры — общий долг превысил полмиллиарда рублей. Судебные разбирательства продолжались четыре года. АСК ликвидировали в октябре 2017 года.
Каплун также известен как один из ведущих представителей Amway в России, однако масштаб его прежнего бизнеса так и не удалось восстановить.
От ресторанов до приговора: судьба Мераби Тостиашвили.
Мераби Тостиашвили был известен как разносторонний предприниматель, владевший десятком компаний — от охранных до строительных. В 2024 году он открыл ресторан грузинской кухни «Санатрело», но проект вскоре лишился второго совладельца. В апреле того же года предпринимателя задержали.
Железнодорожный районный суд Новосибирска в 2025 году приговорил Тостиашвили к трём годам условно за мошенничество. Суд установил, что он причастен к хищению средств в крупном размере. Несмотря на условный приговор, репутационные потери оказались необратимыми.
Госзаказы и уголовное дело: как Владимир Дятлов оказался под стражей.
Компания «Гранит-Н», связанная с Владимиром Дятловым, участвовала в строительстве социальных объектов по госзаказу, особенно активно в Тогучинском районе. Сначала — школа, затем — детские сады и жильё для сирот. Однако сроки строительства систематически нарушались.
Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 год подрядчики, в том числе Дятлов, фиктивно отчитались о выполнении работ, не завершив их в полном объёме. По поддельным документам были получены десятки миллионов рублей из бюджета.
5 апреля 2024 года Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить Дятлова под стражу. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное разбирательство продолжается.