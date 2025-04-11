Вице-мэр Новороссийска: расширение полигона ТКО за счет леса не планируется

Мусорный полигон на горе Щелба эксплуатирует компания «Терра-Н». Он принимает мусор из Новороссийска и Геленджика и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. По данным Росприроднадзора, вместимость свалки была исчерпана еще в мае 2023 года, ведомство планировало ее закрыть. Местные власти решили провести реконструкцию объекта. Дя этого, согласно принятому генплану Новороссийска, выделили 19 га леса. В начале апреля ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.