Улитко заявил о возможности реновации хрущевок в Новосибирске

«Считаю, что это перспектива не сегодняшнего или завтрашнего дня, но могу сказать, что проработки такие идут. Емкость площадок под КРТ позволяет развернуться. Безусловно, работы много на аварийных жилых домах, но кто мешает замахнуться на реновацию сложившихся жилых районов? Если будут желающие, то мы обязательно просчитаем, поможем, проконсультируем. Но давайте начнем с аварийных домов», — высказался чиновник.