Улитко заявил о возможности реновации хрущевок в Новосибирске

В Москве по программе реновации жилья сносили хрущевки, а их жителей переселяли в новостройки. По мнению начальника департамента строительства и архитектуры Евгения Улитко, в будущем эта программа может быть реализована и в Новосибирске.
«Считаю, что это перспектива не сегодняшнего или завтрашнего дня, но могу сказать, что проработки такие идут. Емкость площадок под КРТ позволяет развернуться. Безусловно, работы много на аварийных жилых домах, но кто мешает замахнуться на реновацию сложившихся жилых районов? Если будут желающие, то мы обязательно просчитаем, поможем, проконсультируем. Но давайте начнем с аварийных домов», — высказался чиновник.
Евгений Улитко также напомнил, что мэрия заключила 16 договоров о комплексном развитии территорий в городе. Площадь участков, на которых планируется построить 900 тысяч кв. м жилья — почти 45 гектаров. Сейчас власти города расселяют 76 частных и 47 аварийных многоквартирных домов.