Экспорт молдавских яблок вырос в марте, больше всего их отправлено в Россию

Таким образом, среднемесячная цена экспортируемых молдавских яблок выросла с 0,67 до 0,73 доллара за килограмм.
При этом по сравнению с мартом 2024 года объем экспорта снизился на 15% (с 22 000 до 19 000 тонн), но общая стоимость оставалась стабильной с небольшим увеличением на 1%. Вместо этого средняя цена выросла на 18%.
По сравнению с прошлым годом Республика Молдова экспортировала больше яблок в Европейский Союз, увеличившись с 17% до 37% и меньше в страны СНГ, снизившись с 77% до 57%.
Ассоциация «Moldova Fruct» также представила топ направлений для молдавских яблок. Сюда входят Российская Федерация-9 552 тонны, Румыния — 6 636 тонн, Беларусь — 875 тонн, Объединенные Арабские Эмираты — 202 тонны и Украина-200 тонн.
В конце марта молдавские яблоки получили свободный доступ в Индию, крупнейший в мире рынок, насчитывающий 1,4 миллиарда человек.