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Экспорт молдавских яблок вырос в марте, больше всего их отправлено в Россию

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Молдова экспортировала в марте около 19 000 тонн яблок, что на 43% больше, чем в феврале. Стоимость экспорта в свою очередь также выросла на 55% — с девяти миллионов до 14 млн долларов, сообщает Ассоциация Moldova Fruct.

Источник: Sputnik.md

Таким образом, среднемесячная цена экспортируемых молдавских яблок выросла с 0,67 до 0,73 доллара за килограмм.

При этом по сравнению с мартом 2024 года объем экспорта снизился на 15% (с 22 000 до 19 000 тонн), но общая стоимость оставалась стабильной с небольшим увеличением на 1%. Вместо этого средняя цена выросла на 18%.

По сравнению с прошлым годом Республика Молдова экспортировала больше яблок в Европейский Союз, увеличившись с 17% до 37% и меньше в страны СНГ, снизившись с 77% до 57%.

Ассоциация «Moldova Fruct» также представила топ направлений для молдавских яблок. Сюда входят Российская Федерация-9 552 тонны, Румыния — 6 636 тонн, Беларусь — 875 тонн, Объединенные Арабские Эмираты — 202 тонны и Украина-200 тонн.

В конце марта молдавские яблоки получили свободный доступ в Индию, крупнейший в мире рынок, насчитывающий 1,4 миллиарда человек.