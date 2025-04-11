Экспорт молдавских яблок вырос в марте, больше всего их отправлено в Россию

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Молдова экспортировала в марте около 19 000 тонн яблок, что на 43% больше, чем в феврале. Стоимость экспорта в свою очередь также выросла на 55% — с девяти миллионов до 14 млн долларов, сообщает Ассоциация Moldova Fruct.