Два белорусских продукта впервые получили сертификат «Натуральный продукт»

В Беларуси два продукта впервые получили сертификат «Натуральный продукт», пишет БелТА.
Решение о присвоении сертификата «Натуральный продукт» в Беларуси выдается комиссией, в состав которой входят представители Госстандарта, Министерства здравоохранения, «Белгоспищепрома», Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Белорусского государственного института метрологии.
В этот раз принималось решение присвоить почетный знак и выдать сертификаты на конкретные наименования молочной продукции, яиц и напитков, которые представили девять производителей.
Впервые право маркировки знаком «Натуральный продукт» получили фермерская мясная продукция, произведенная хозяйством «Островецкая индейка», и березовый сок от Минского завода безалкогольных напитков.
Всего в Беларуси — свыше сотни действующих сертификатов «Натуральный продукт» на молочную и мясную продукцию, минеральную воду и другие товары.
А еще мы писали, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить президент Александр Лукашенко.
Тем временем Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба: «С картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также “Партизанский” и “остен-брод”.