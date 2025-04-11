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Два белорусских продукта впервые получили сертификат «Натуральный продукт»

Сертификат «Натуральный продукт» впервые присвоен двум белорусским продуктам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси два продукта впервые получили сертификат «Натуральный продукт», пишет БелТА.

Решение о присвоении сертификата «Натуральный продукт» в Беларуси выдается комиссией, в состав которой входят представители Госстандарта, Министерства здравоохранения, «Белгоспищепрома», Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Белорусского государственного института метрологии.

В этот раз принималось решение присвоить почетный знак и выдать сертификаты на конкретные наименования молочной продукции, яиц и напитков, которые представили девять производителей.

Впервые право маркировки знаком «Натуральный продукт» получили фермерская мясная продукция, произведенная хозяйством «Островецкая индейка», и березовый сок от Минского завода безалкогольных напитков.

Всего в Беларуси — свыше сотни действующих сертификатов «Натуральный продукт» на молочную и мясную продукцию, минеральную воду и другие товары.

А еще мы писали, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить президент Александр Лукашенко.

Тем временем Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба: «С картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также “Партизанский” и “остен-брод”.