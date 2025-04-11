Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков

«Мы просим о срочной встрече с правительством из-за сильных заморозков. Ситуация будет точно понятна через несколько дней, когда установятся стабильные, положительные температуры. Тогда уже будет видно, останутся соцветия на деревьях или опадут. А если они и опадут частично, то какой процент урожая останется на этих деревьях», — говорит глава ассоциации «Сила фермеров» Александру Брынза.