Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков

В Молдавии несколько дней подряд были заморозки, в ночь на пятницу температура у поверхности земли опустилась до минус 9 градусов.
«Мы просим о срочной встрече с правительством из-за сильных заморозков. Ситуация будет точно понятна через несколько дней, когда установятся стабильные, положительные температуры. Тогда уже будет видно, останутся соцветия на деревьях или опадут. А если они и опадут частично, то какой процент урожая останется на этих деревьях», — говорит глава ассоциации «Сила фермеров» Александру Брынза.
По его словам, возможно появится необходимость привлечь европейские фонды для устранения кризиса в аграрном секторе.
Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что запрос фермеров будет рассмотрен и после они получат ответ.
Председатель парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства Александр Трубка заявил, что государство будет готово оказать помощь, в том случае, если будет зафиксирован ущерб. На данный момент говорить о размерах убытков еще рано.