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Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков

КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Ассоциация «Сила фермеров» просит о срочной встрече с представителями правительства из-за потенциальных убытков от апрельских заморозков, поскольку морозы могут отразиться на урожае фруктов и ягод.

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Источник: Sputnik

В Молдавии несколько дней подряд были заморозки, в ночь на пятницу температура у поверхности земли опустилась до минус 9 градусов.

«Мы просим о срочной встрече с правительством из-за сильных заморозков. Ситуация будет точно понятна через несколько дней, когда установятся стабильные, положительные температуры. Тогда уже будет видно, останутся соцветия на деревьях или опадут. А если они и опадут частично, то какой процент урожая останется на этих деревьях», — говорит глава ассоциации «Сила фермеров» Александру Брынза.

По его словам, возможно появится необходимость привлечь европейские фонды для устранения кризиса в аграрном секторе.

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что запрос фермеров будет рассмотрен и после они получат ответ.

Председатель парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства Александр Трубка заявил, что государство будет готово оказать помощь, в том случае, если будет зафиксирован ущерб. На данный момент говорить о размерах убытков еще рано.