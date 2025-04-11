Белорусские ученые сказали, чего нет в товаре со знаком «Натуральный продукт»

Стало известно, чего не может быть в составе продуктов, сертифицированных знаком «Натуральный продукт», передает БелТА.
Так, в Белорусском государственный институт стандартизации и сертификации, на базе которого проходило заседание комиссии по рассмотрению комплектов документов на право маркировки пищевых продуктов знаком «Натуральный продукт», назвали особенности таких пищевых товаров.
В частности, в БелГИСС подчеркнули, что продукцию, которая маркируется знаком «Натуральный продукт» изготавливают без применения пищевых добавок (исключение только некоторые наименования) и ароматизаторов. При ее изготовлении не применяются ионизирующее излучение, методы генной инженерии и нанотехнологий.
Есть для «Натурального продукта» и определенные требования к сырью. В частности, исключено применение к животным гормональных препаратов и фармакологических стимуляторов роста, а к растениям не допустимо гидропонное производство, синтетические стимуляторы роста, минеральные азотные удобрения.
Обязательно у изготовителя такой продукции должна быть в наличии сертифицированная система менеджмента качества или безопасности пищевой продукции.