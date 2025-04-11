Белорусские ученые сказали, чего нет в товаре со знаком «Натуральный продукт»

В частности, в БелГИСС подчеркнули, что продукцию, которая маркируется знаком «Натуральный продукт» изготавливают без применения пищевых добавок (исключение только некоторые наименования) и ароматизаторов. При ее изготовлении не применяются ионизирующее излучение, методы генной инженерии и нанотехнологий.