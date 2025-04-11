Что обсудят участники главных деловых мероприятий «Иннопром-2025» в Ташкенте

В современном мире, где стремительно устаревают традиционные подходы, а молодое поколение мыслит категориями цифровых технологий и глобальных связей, необходимо искать новые пути для развития бизнеса и международного сотрудничества. Узбекистан активно внедряет передовой мировой опыт, создавая платформу для инновационного предпринимательства. Уникальные ценности страны, основанные на сотрудничестве, ответственности и уважении к традициям, становятся надежной опорой для развития бизнеса, а развитие информационных технологий — актуальным трендом и сильным инструментом для актуализации российско-узбекского сотрудничества.