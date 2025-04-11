Что обсудят участники главных деловых мероприятий «Иннопром-2025» в Ташкенте

Выставка объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.
Как сообщается, важным мероприятием межрегионального сотрудничества станет B2R-сессия «Промышленный бизнес-альянс регионов России и Узбекистана: инициативы от бизнеса и для бизнеса» при поддержке Ассоциации инновационных регионов России, где руководители регионов двух стран и главы технологического бизнеса смогут напрямую обменяться взаимовыгодными инициативами.
Регионы представят свои промышленные запросы и условия для локализации и сотрудничества, а промышленный бизнес презентует свои лучшие проекты для регионов.
Вопросы развития химической промышленности рассмотрят представители компаний отрасли на специальной сессии «Роль компаний-лидеров химической промышленности в обеспечении продовольственной безопасности Центральной Азии».
Его участники обсудят практико-ориентированные подходы в реализации инвестиционных проектов, а также внедрение опережающих стандартов управления воздействием на окружающую среду.
Также на полях Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» впервые пройдут заседания российско-узбекского и узбекско-российского деловых советов.
Одним из ярких событий станет форсайт-сессия «Новый Узбекистан: инновационное предпринимательство и молодые профессионалы», где молодые предприниматели из России и Узбекистана, а также студенты ведущих вузов Ташкента встретятся с известными инфлюенсерами и предпринимателями.
В современном мире, где стремительно устаревают традиционные подходы, а молодое поколение мыслит категориями цифровых технологий и глобальных связей, необходимо искать новые пути для развития бизнеса и международного сотрудничества. Узбекистан активно внедряет передовой мировой опыт, создавая платформу для инновационного предпринимательства. Уникальные ценности страны, основанные на сотрудничестве, ответственности и уважении к традициям, становятся надежной опорой для развития бизнеса, а развитие информационных технологий — актуальным трендом и сильным инструментом для актуализации российско-узбекского сотрудничества.
Ожидается, что на форсайт-сессии ведущие эксперты вместе со студентами, будущими экономистами, финансистами, архитекторами и дизайнерами обсудят, как использовать лучшие мировые практики, чтобы стать настоящими профессионалами. При поддержке партнеров M Cosmetic и Central Asian University гости поделятся личным опытом успеха, а инфлюенсеры раскроют секреты эффективного продвижения в социальных сетях.
По мнению организаторов, активный диалог, который пройдет на бизнес-арене CAEx Uzbekistan, станет продолжением эффективного сотрудничества и потенциальным новым этапом в развитии и укреплении партнерства в экономической сфере.