В Нацбанке озвучили решение по базовой ставке

В монетарном регуляторе заявили о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10−12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в 1 квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении.
В месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая (0,9%) и сезонно очищенная инфляция (1,0%).
Однако текущая инфляция в среднем за январь-март (или 1 квартал) с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос.
Краткосрочные инфляционные ожидания населения несколько снизились в марте при росте неопределенности в опросах. Долгосрочные инфляционные ожидания остались повышенными. При этом ожидания профессиональных участников по уровню инфляции возросли (с 8,7% до 10,6%).
Внешний фон остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции у ключевого торгового партнера — России. В развитых экономиках инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению с начала года, однако усиливается неопределенность. В этих условиях ФРС продлила паузу в цикле снижения, сохранив ставку без изменений. Кроме того, ФРС пересмотрела ряд прогнозов, ожидая более умеренного роста ВВП и несколько повышенную инфляцию. ЕЦБ, напротив, продолжил снижать ставку для поддержания экономической активности, при этом указывая на возросшие риски ценового давления, обусловленного тарифными мерами и растущими бюджетными расходами, что может приостановить дезинфляционный процесс. В целом отмечается рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США, что уже отразилось в существенном снижении цен на нефть и резко возросшей волатильности на финансовых рынках.
Рост экономики, по оперативным данным за январь-март 2025 года, составил 5,8% г/г. Позитивная динамика обусловлена высокой активностью в транспорте (21,0%), строительстве (16,9%), ускорением в обрабатывающей (8,7%), горнодобывающей (6,1%) промышленности и торговле (6,3%).
Внутренний спрос поддерживается реализацией инвестиционных проектов, потребительским кредитованием и умеренным ростом доходов населения. Между тем в 1 квартале появляются сигналы замедления потребительского спроса. Об этом свидетельствует замедление темпов розничного товарооборота до 5,1% в феврале после 19,3% в октябре 2024 года и снижение индекса крупных покупок согласно опросам.
Проинфляционные риски сохраняются и обусловлены главным образом высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки.
Со стороны внешней среды сохраняется риск двузначной инфляции в России. Дополнительные опасения связаны с нарастающими рисками глобальной рецессии на фоне ужесточения торговой политики США и ответных мер, что отражает новый виток фрагментации и деглобализации, логистических проблем. Это оказывает давление на нефтяные, фондовые и товарные рынки и в перспективе может усилить инфляционное давление.
Вместе с тем во внутренней среде реализуемые меры зеркалирования золотовалютных операций, а также объявленные макропруденциальные меры, призванные охладить потребительское кредитование, вкупе с проводимым пересмотром минимальных резервных требований (МРТ) поддержат дезинфляционное воздействие базовой ставки.
Совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно жестком уровне. Это необходимо для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции.
Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде, в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений.
В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая эффекты обсуждаемой налоговой реформы, последствий тарифной политики США и иных факторов. Решения по ставке будут зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года в 12:00 по времени Астаны.