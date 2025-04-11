В Норильске продавали просроченное на полгода мороженое

В Норильске продавали мороженое, срок годности которого вышел полгода назад. Покупатель заметил его в одном из магазинов на проспекте Комсомольский, возмутился и обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Причем сделал это через приложение «Честный знак».
— Данный факт подтвердился, — рассказали специалисты ведомства. По сигналу они выехали на место, проверили, обнаружили в холодильной камере пять упаковок. Срок годности истек от 144 до 179 суток назад. А это — нарушение технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции».
Владельцам торговой точки объявили предостережение, после чего те убрали сомнительное лакомство.