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В Норильске продавали просроченное на полгода мороженое

Небезопасное мороженое сняли с реализации на севере Красноярского края.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В Норильске продавали мороженое, срок годности которого вышел полгода назад. Покупатель заметил его в одном из магазинов на проспекте Комсомольский, возмутился и обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Причем сделал это через приложение «Честный знак».

— Данный факт подтвердился, — рассказали специалисты ведомства. По сигналу они выехали на место, проверили, обнаружили в холодильной камере пять упаковок. Срок годности истек от 144 до 179 суток назад. А это — нарушение технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции».

Владельцам торговой точки объявили предостережение, после чего те убрали сомнительное лакомство.