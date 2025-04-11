Удмуртский девелопер возведет 16-этажный дом на месте мини-рынка на Крохалева

Жилой комплекс разместится на участке площадью 4,3 тыс. кв. м, на месте мини-рынка в микрорайоне Крохалева. Докладчик добавила, что проект дома «Зардон групп» подготовлен с учетом цветовых решений прилегающей застройки. По данным обосновывающих материалов к заседанию комиссии, комплекс будет рассчитана на 140 квартир, площадь квартир (без летних помещений) составит 6,9 тыс. кв. м. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить предложение девелопера на общественные обсуждения.