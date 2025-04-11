Новосибирской области спишут 20 млрд рублей бюджетных кредитов

«У нас есть поручение президента о списании до ⅔ задолженности по бюджетным кредитам. Появляется лимит дополнительных средств еще в объеме 20,2 млрд рублей. Более 50%, а это 10,1 млрд, в течение пяти лет будут направлены в сферу ЖКХ», — сообщил он.