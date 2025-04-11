Челябинский аэропорт обзаведется новым терминалом

В челябинском аэропорту планируют построить новый терминал международных линий. Но пока что идея на стадии предпроектной работы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона обсудил планы с руководителями холдинга «Новапорт», в который входят воздушные гавани Челябинска и Магнитогорска.
В ближайшее время «Новапорт» собирается благоустроить территорию возле челябинского аэропорта. Там уложат асфальт, установят бордюры, проведут озеленение.
Для аэропорта Магнитогорска подготовили проект нового аэровокзала. Теперь документацию по будущему строительству отпарят на экспертизу.
— Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов, — заявил губернатор Алексей Текслер.