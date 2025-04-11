Челябинский аэропорт обзаведется новым терминалом

В челябинском аэропорту планируют построить новый терминал международных линий. Но пока что идея на стадии предпроектной работы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона обсудил планы с руководителями холдинга «Новапорт», в который входят воздушные гавани Челябинска и Магнитогорска.