Финляндия ждет заказов от США на строительство ледоколов

В конце марта президент Финляндии Александр Стубб встретился с Дональдом Трампом. Президенты тогда рассмотрели ряд вопросов, в том числе сотрудничество стран по строительству ледоколов для американского флота. Ранее в марте Трамп заявлял, что намерен обогнать Россию по числу ледоходов. В частности, он говорил, что США находятся «в процессе заказа 48 ледоколов». В какой стране Штаты хотят закупать суда — Трамп не уточнял.