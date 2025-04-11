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Финляндия ждет заказов от США на строительство ледоколов

Об этом сообщает портал финской телерадиокомпании Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Элину Валтонен.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Dorian Mongel/CC0

В публикации говорится, что 10 апреля глава внешнеполитического ведомства Финляндии встретилась с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры прошли в Вашингтоне. Валтонен рассказала, что, помимо тарифов, стороны обсудили вопрос о продаже финских ледоколов США.

Подробностей Валтонен не сообщила, но отметила, что продажа ледоколов продвигается и в ближайшее время ожидаются конкретные новости со стороны США. Глава МИД Финляндии также рассказала, что в четверг Трамп сообщил о возможности обсуждения с Конгрессом покупки крупных судов у других стран, уточняет «Интерфакс».

Также на встрече Валтонен и Рубио обсудили конфликт на Украине и сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем в период СВО.

В конце марта президент Финляндии Александр Стубб встретился с Дональдом Трампом. Президенты тогда рассмотрели ряд вопросов, в том числе сотрудничество стран по строительству ледоколов для американского флота. Ранее в марте Трамп заявлял, что намерен обогнать Россию по числу ледоходов. В частности, он говорил, что США находятся «в процессе заказа 48 ледоколов». В какой стране Штаты хотят закупать суда — Трамп не уточнял.