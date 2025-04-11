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В Перми на улице Пермской продают помещение за рекордные 154 млн рублей

Коммерческое помещение для ведения бизнеса находится на первом этаже дома.

Источник: Комсомольская правда

Популярный сайт объявлений разместил информацию о продаже в Перми за рекордную сумму помещения коммерческой недвижимости. Продавец оценил помещение без отделки площадью 368,7 кв. метров в 154,7 млн руб.

Коммерческая недвижимость находится на первом этаже дома на ул. Пермской, 86. Ее необходимо использовать в целях ведения бизнеса. Стоимость одного квадратного метра помещения потенциальному покупателю обойдется в 417 тыс. руб.

В описании лота указано, что в нем установлены панорамные окна с возможностью выхода в уютный парковый двор здания, высота потолков составляет 3,4 метра, есть отдельный вход со стороны ул. Пермской. Застройщик планирует завершить строительство объекта в конце этого года.

Преимуществами объекта недвижимости продавец считает его цeнтpaльную лoкацию на пeрeсечeнии Комcомольcкогo пр., улиц Ленинa и Пeрмcкoй, а также близость к админиcтративному и культурнoму клaстepам Перми.