В Перми на улице Пермской продают помещение за рекордные 154 млн рублей

В описании лота указано, что в нем установлены панорамные окна с возможностью выхода в уютный парковый двор здания, высота потолков составляет 3,4 метра, есть отдельный вход со стороны ул. Пермской. Застройщик планирует завершить строительство объекта в конце этого года.