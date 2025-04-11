Популярный сайт объявлений разместил информацию о продаже в Перми за рекордную сумму помещения коммерческой недвижимости. Продавец оценил помещение без отделки площадью 368,7 кв. метров в 154,7 млн руб.
Коммерческая недвижимость находится на первом этаже дома на ул. Пермской, 86. Ее необходимо использовать в целях ведения бизнеса. Стоимость одного квадратного метра помещения потенциальному покупателю обойдется в 417 тыс. руб.
В описании лота указано, что в нем установлены панорамные окна с возможностью выхода в уютный парковый двор здания, высота потолков составляет 3,4 метра, есть отдельный вход со стороны ул. Пермской. Застройщик планирует завершить строительство объекта в конце этого года.
Преимуществами объекта недвижимости продавец считает его цeнтpaльную лoкацию на пeрeсечeнии Комcомольcкогo пр., улиц Ленинa и Пeрмcкoй, а также близость к админиcтративному и культурнoму клaстepам Перми.