В КСП рассказали, как решается проблема долгостроев в Башкирии

Вместе с тем председатель КСП отметил, что в настоящее время наибольшее количество объектов незавершенного строительства с учетом текущего строительства находится на балансе минстроя РБ и подведомственных ему учреждений — 850 с объемом вложений 39 млрд рублей. Также в тройку лидеров по долгостроям входят минтранс РБ — 85 объектов на 36 млрд рублей и минЖКХ — 20 на 1,2 млрд рублей. Среди муниципалитетов наибольшее число долгостроев находятся на территории Уфы, Стерлитамака, Салавата, Уфимского, Хайбуллинского, Краснокамского районов. Проверки КСП выявили факты неэффективного использования бюджетных средств в результате принятия управленческих решений, приведших к образованию 185 невостребованных объектов незавершенного строительства, в которые вложено 2,65 млрд рублей.