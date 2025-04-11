На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.