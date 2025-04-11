На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО «Silbet» в Приморском крае Виктором Львовым.
Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.
Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий.
В свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.
Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.