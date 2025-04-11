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На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО «Silbet» в Приморском крае Виктором Львовым.

Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.

Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.

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В свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.

Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.