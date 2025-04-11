Мошенники стали продавать россиянам автомобили из «банковского конфиската»

«Клиент, будучи уставшим и замученным, подписывает все, что ему подают, в том числе и кредитные договоры по небывалым ставкам. ~Также ему продают очень много дополнительного оборудования~, либо какие-то услуги по завышенным ценам. В итоге автомобили становятся дороже в 2−3 раза, чем если бы гражданин приобретал их в другом салоне», — заявил юрист Лев Воропаев.