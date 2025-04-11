Нацбанк приостановил продажу золота

«Мы покупаем золото в том же объеме. На этот год 67 тонн будет произведено, за минусом того, что мы около восьми тонн драгметалла реализовали с начала года. Оставшаяся сумма у нас пока будет покупаться и храниться в нашем хранилище. Пока мы в режиме накопления. Что касается денег, которые нужны для операций зеркалирования. У нас есть золото, где-то 57−58%, но с ростом его цены, наверное, подросло до 60%. Но оставшийся объем у нас в высоколиквидных активах, и нам его хватает для того, чтобы реализовывать операции зеркалирования», — сказал Тимур Сулейменов на брифинге.