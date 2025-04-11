Нацбанк приостановил продажу золота

«Мы покупаем золото в том же объеме. На этот год 67 тонн будет произведено, за минусом того, что мы около восьми тонн драгметалла реализовали с начала года. Оставшаяся сумма у нас пока будет покупаться и храниться в нашем хранилище. Пока мы в режиме накопления. Что касается денег, которые нужны для операций зеркалирования. У нас есть золото, где-то 57−58%, но с ростом его цены, наверное, подросло до 60%. Но оставшийся объем у нас в высоколиквидных активах, и нам его хватает для того, чтобы реализовывать операции зеркалирования», — сказал Тимур Сулейменов на брифинге.
В то же время глава Нацбанка отметил, что доверие населения к тенге остается высоким и перетока депозитов в валюту нет.
«Мы не видим больших причин для какой-либо паники и ажиотажа. Экономический рост и показатели государственных финансов у нас находятся в прогнозных пределах. Ситуация на данный момент стабильна. Помните, в ноябре-декабре прошлого года тенге был под давлением, и были опасения у ряда экспертов и рынка, что будет определенный переток из тенговых депозитов в валютные. Мы на базе статистики этого не видим, то есть люди сохраняют доверие к тенге», — считает он.
Глава Нацбанка также отметил, что долларизация депозитов уже на уровне 22%.
«Это близко к историческому минимуму. Можно сказать, что казахстанцы верят в национальную валюту. Это доказывается цифрами», — заключил он.
В январе 2025 года сообщалось, что для зеркалирования покупок аффинированного золота в четвертом квартале 2024 года Национальный банк в течение первого квартала 2025 года будет осуществлять продажу иностранной валюты на сумму около 750 млрд тенге.