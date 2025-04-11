Стоимость золота обновила исторический рекорд

По состоянию на 13:16 по минскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскочила на 75,11 доллара (+2,36% относительно предыдущего закрытия) и составила 3 252,61 доллара за тройскую унцию (единица измерения веса драгоценных металлов, равная приблизительно 31,1 грамм — Sputnik).
Стоимость майского фьючерса на серебро также возросла на 2,27% и составила 31,457 доллара за унцию.
Растет и нефть
Одновременно в этим стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 0,8% и достигла 63,91 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025-го увеличилась на 1,47% и поднялась до отметки в 60,67 долларов за баррель.