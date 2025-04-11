Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси

Сообщается, что время нахождения в фашистских концлагерях (также речь идет про гетто и другие места принудительного содержания) было учтено в двойном размере при назначении пенсии. Кроме того, бывшим узникам фашизма предусмотрено ежемесячное повышение размера пенсии на 100% минимального размера пенсии по возрасту. В апреле 2025 года это составляет 112 рублей.