Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В пресс-службе напомнили, что 11 апреля установлен Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Минтруда уточнили, что указанной категории граждан в Беларуси были установлены пенсионные гарантии.
Сообщается, что время нахождения в фашистских концлагерях (также речь идет про гетто и другие места принудительного содержания) было учтено в двойном размере при назначении пенсии. Кроме того, бывшим узникам фашизма предусмотрено ежемесячное повышение размера пенсии на 100% минимального размера пенсии по возрасту. В апреле 2025 года это составляет 112 рублей.
В ведомстве уточнили, что при учете надбавок для лиц старше 80 лет ежемесячное повышение к пенсии составляет 280 рублей в апреле 2025 года.
Ранее глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии.
Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 апреля перед выходными.
Кроме того, глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.