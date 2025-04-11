В Волгограде аварийную трехэтажку снесут за 11,2 млн

В Волгограде снесут аварийную трехтажку в Кировском районе. Дом № 15а на улице Армавирской расселили в этом году после того, как он был признан аварийным и подлежащим сносу. Теперь городские власти выделили 11 миллионов 238 тысяч на его демонтаж и ищут подрядчика. Такова начальная цена контракта, аукцион уже объявлен.
После того, как станет известен победитель тендера и с ним подпишут контракт, у компании есть 2 месяца на то, чтобы стереть с лица земли многоквартирный дом. Здание разберут, его руины нужно будет вывезти на специальный полигон. А на площадке под домом, который занимает свыше 1100 квадратных метров, выполнить вертикальную планировку территории.
В мэрии отметили, что 60 человек, переселенных из этого дома, получили новые квартиры или денежные компенсации.