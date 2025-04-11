Иркутская область готовится к строительству нового аэропорта

Также на встрече были обсуждены мероприятия в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», который стартовал в России в этом году. В него включены три объекта в Иркутской области: строительство нового аэропорта Иркутска, завершение реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. Кроме того, вне нацпроекта завершается реконструкция аэропорта Братска, начатая в 2020 году, который продолжает принимать рейсы. Игорь Кобзев выразил благодарность Дмитрию Ядрову за поддержку в вопросах авиаперевозок из Братска в Москву, осуществляемых авиакомпанией S7.