Иркутская область готовится к строительству нового аэропорта

На встрече в Москве, посвященной развитию аэропортовой инфраструктуры Приангарья, собрались руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В центре внимания находилась площадка «Ключевая», предназначенная для строительства нового гражданского аэропорта Иркутска, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для реализации проекта необходимо решить вопросы, касающиеся расположения аэропорта, финансирования и выбора частного партнера, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
«На встрече обсудили перспективы использования в Иркутске варианта строительства аэропорта с использованием механизма концессионного соглашения с инвестором. В рамках нацпроекта “Эффективная транспортная система” концессионное соглашение уже заключено с аэропортом Горно-Алтайск, где запланирована реконструкция аэродрома. На очереди — еще несколько региональных столиц, для которых использование механизма концессии поможет ускорить сроки реализации проектов, необходимых для увеличения авиационной подвижности жителей России и повышения связанности регионов страны», — отметил Дмитрий Ядров.
Площадка «Ключевая» находится на территории Ангарского и частично Шелеховского районов Иркутской области. В настоящее время ведется проработка ее использования с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Регион будет разрабатывать «дорожную карту» строительства аэропорта с учетом различных сценариев развития.
Также на встрече были обсуждены мероприятия в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», который стартовал в России в этом году. В него включены три объекта в Иркутской области: строительство нового аэропорта Иркутска, завершение реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. Кроме того, вне нацпроекта завершается реконструкция аэропорта Братска, начатая в 2020 году, который продолжает принимать рейсы. Игорь Кобзев выразил благодарность Дмитрию Ядрову за поддержку в вопросах авиаперевозок из Братска в Москву, осуществляемых авиакомпанией S7.
«Столичное направление востребовано жителями не только второго по величине города Иркутской области, но и других северных территорий региона. Было важно сохранить возможность беспрепятственно добираться в Москву привычными и удобными рейсами», — отметил Игорь Кобзев.