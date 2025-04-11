Минтруд РТ: После возобновления индексации некоторые пенсионеры готовы выйти на работу

«Вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам давно ставился крупным бизнесом. В условиях нехватки кадров это значимый потенциал. Раньше люди иногда увольнялись с предприятия, чтобы проиндексировать пенсию. Кто-то возвращался через месяц, а кто-то нет. Государство услышало, приняло это решение. Сегодня человеку не нужно увольняться, чтобы пенсия была проиндексирована», — рассказала она.