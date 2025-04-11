Минтруд РТ: После возобновления индексации некоторые пенсионеры готовы выйти на работу

«Вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам давно ставился крупным бизнесом. В условиях нехватки кадров это значимый потенциал. Раньше люди иногда увольнялись с предприятия, чтобы проиндексировать пенсию. Кто-то возвращался через месяц, а кто-то нет. Государство услышало, приняло это решение. Сегодня человеку не нужно увольняться, чтобы пенсия была проиндексирована», — рассказала она.
На сегодняшний день в республике насчитывается около 900 тыс. человек старшего трудоспособного возраста, из них 117 тыс. продолжают активную трудовую деятельность.
«Часть людей пенсионного возраста готова вернуться на работу. Кроме того, крупные работодатели страны запустили программу по возврату своих ранее уволившихся работников», — сообщила Тазетдинова.