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Завод по производству спецавтомобилей построят в Нижнем Новгороде

Нижегородский минград выдал разрешение на строительство завода по производству спецавтомобилей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информация об этом сообщается на сайте минстроя.

Предприятие расположится в Автозаводском районе на улице Новополевой напротив домов № 11А-36. Инвестором выступает ООО «Промышленные технологии». Отметим, что 4 апреля по инициативе компании губернатору Нижегородской области Глебу Никитину презентовали санитарный и реабилитационный транспорт, предназначенный для ветеранов СВО. Одна из машин была передана нижегородскому ветерану Глебу Пескову.

Ранее сообщалось, что ООО «Промышленные технологии» («Промтех») инвестирует 200 млн рублей в создание производства спецавтомобилей на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода. Также стало известно, что предприятие тяжелой промышленности появится в Автозаводском районе.