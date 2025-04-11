Завод по производству спецавтомобилей построят в Нижнем Новгороде

Информация об этом сообщается на сайте минстроя.
Предприятие расположится в Автозаводском районе на улице Новополевой напротив домов № 11А-36. Инвестором выступает ООО «Промышленные технологии». Отметим, что 4 апреля по инициативе компании губернатору Нижегородской области Глебу Никитину презентовали санитарный и реабилитационный транспорт, предназначенный для ветеранов СВО. Одна из машин была передана нижегородскому ветерану Глебу Пескову.
Ранее сообщалось, что ООО «Промышленные технологии» («Промтех») инвестирует 200 млн рублей в создание производства спецавтомобилей на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода. Также стало известно, что предприятие тяжелой промышленности появится в Автозаводском районе.