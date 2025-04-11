Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 апреля

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,28 тенге (-0,02).
Средневзвешенный крус евро подскочил до 583,05 тенге (+15,57).
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,14 тенге (+0,10).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,23 тенге (+0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3−519,9 тенге, евро — по 582−589 тенге, рубли — по 6,05−6,17 тенге.
Утром 11 апреля Национальный банк установил курс доллара в 515,18 тенге, евро — 570,66 тенге, рубля — 6,06 тенге.