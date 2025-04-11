Центробанк выпустил 1 млн монет в честь Уфы

Центробанк выпустил 1 млн памятных монет в честь Уфы в серии «Города трудовой доблести» номинало 10 ₽
Как сообщают в пресс-службе Центробанка РФ, новая партия состоит из 4 видов и посвящена городам Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. В обращение монеты поступят с 14 апреля. Тираж каждого вида — 1 млн штук.
Монеты сделаны из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2025». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты «Уфа» расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла. По окружности имеются надписи, вверху: «УФА», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести».