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Смольный запланировал построить 16 станций метро к 2035 году

В Петербурге до 2035 года запланировано строительство 16 новых станций метрополитена. Эту информацию опубликовали на сайте Смольного.

Источник: РИА "Новости"

В стратегии развития города также отмечается, что темпы строительства метро не соответствуют потребностям населения. Кроме того, отсутствует прямая транспортная связь между аэропортом Пулково, центром города и железнодорожными вокзалами.

В рамках стратегии в период с 2019 по 2024 год введут в эксплуатацию шесть новых станций метро. Протяженность действующих линий метрополитена увеличится на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

В 2025 году Министерство финансов РФ планирует выделить Петербургу кредит из федерального бюджета в размере 2,248 миллиарда рублей для строительства пяти новых станций метро. Эти средства направят на реализацию различных инфраструктурных проектов, включая строительство пересадочного узла между станциями «Казаковская» («Юго-Западная») и «Путиловская» на коричневой ветке метро.

Ранее «МК в Питере» писал, что в декабре 2024 года в Петербурге открылась новая станция «Горный институт». Она стала третьей на Васильевском острове и девятой на станции оранжевой ветки.