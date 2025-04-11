Власти Кубани начнут контролировать облик всех новостроек

Из-за этого любые попытки вмешательства властей в проектные решения могли быть признаны превышением полномочий. Теперь же правила изменились: для всех разрешений на строительство, выданных после этой даты, процедура согласования АГО станет обязательной. В краевом центре уже действуют дополнительные меры, направленные на улучшение городской среды: ограничение этажности застройки, уменьшение плотности жилья и развитие улично-дорожной сети. Эти же подходы планируется внедрить и в других населенных пунктах региона.