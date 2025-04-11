Власти Кубани начнут контролировать облик всех новостроек

В первую очередь нововведение затронет Сочи, где сейчас активно идет работа над новыми правилами землепользования и застройки. Об этом сообщили в Институте развития градостроительства и городской среды Кубани.
По словам замруководителя института Натальи Машталир, ранее девелоперы могли реализовывать проекты без утверждения архитектурного решения с местными властями. Такая практика начала меняться после 1 марта 2025 года, когда в Краснодаре вступил в силу Единый документ территориального планирования. Он впервые ввел требование согласовывать архитектурно-градостроительный облик будущих зданий. Машталир подчеркнула, что до 1 сентября 2023 года Градостроительный кодекс РФ не предусматривал обязательного согласования внешнего вида объектов.
Из-за этого любые попытки вмешательства властей в проектные решения могли быть признаны превышением полномочий. Теперь же правила изменились: для всех разрешений на строительство, выданных после этой даты, процедура согласования АГО станет обязательной. В краевом центре уже действуют дополнительные меры, направленные на улучшение городской среды: ограничение этажности застройки, уменьшение плотности жилья и развитие улично-дорожной сети. Эти же подходы планируется внедрить и в других населенных пунктах региона.
Власти считают, что новые требования помогут улучшить визуальное восприятие городов и сделать их более комфортными для жителей, пишут «Ведомости Юг».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ЗСК поддержали новый закон об ужесточении правил перевода сельхозземель в другие категории.