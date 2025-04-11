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В Крыму создадут первый в России парфюмерно-косметический кластер

В Крыму появится первый в России парфюмерно-косметический кластер, разработка которого стартовала в 2024 году.

Источник: МК

Как передает «Крымская газета», в регионе действуют порядка 30 зарегистрированных парфюмерно-косметических товарных знаков, под которыми выпускается более пяти тысяч видов продукции. Быстрый рост отрасли подтолкнул ведущие компании разработать более масштабное объединение.

Участники кластера смогут рассчитывать на ряд мер поддержки: частичную компенсацию расходов при реализации совместных проектов, направленных на импортозамещение, освобождение от налога на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6%. Также предусмотрено предоставление льготных кредитов до 25 млн рублей сроком до 15 лет под ставку от 3 до 5% годовых.