В Крыму создадут первый в России парфюмерно-косметический кластер

Как передает «Крымская газета», в регионе действуют порядка 30 зарегистрированных парфюмерно-косметических товарных знаков, под которыми выпускается более пяти тысяч видов продукции. Быстрый рост отрасли подтолкнул ведущие компании разработать более масштабное объединение.
Участники кластера смогут рассчитывать на ряд мер поддержки: частичную компенсацию расходов при реализации совместных проектов, направленных на импортозамещение, освобождение от налога на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6%. Также предусмотрено предоставление льготных кредитов до 25 млн рублей сроком до 15 лет под ставку от 3 до 5% годовых.