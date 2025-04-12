Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 12 апреля

Национальным банком определены курсы валют на 12 апреля 2025 года, субботу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на уровне пятничных значений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 12 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1417 белорусского рубля, 1 евро — 3,4746 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6440 белорусского рубля.
В сравнении с действовавшими в пятницу, 11 апреля, валютными курсами в субботу, 12 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.